Trakya Üniversitesinde "El Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesinde "El Sempozyumu" düzenlendi

15.06.2022 11:36
Trakya Üniversitesinde "El Sempozyumu" düzenlendi

Trakya Üniversitesinde "El Sempozyumu" düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde "El Sempozyumu" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen sempozyum, el rehabilitasyonu ve cerrahisinde çalışan sağlık profesyonelleri ile öğrenciler ve alan uzmanlarını bir araya getirdi.

Balkan Kongre Merkezindeki sempozyumun açılışında konuşan SempozyumBaşkanlarından Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Öztürk, elin başka hiçbir organda olmayan özellikleri sayesinde insanın düşünen bir varlıktan üreten bir varlığa dönüştüğünü belirtti.

İnsanlık medeniyetinin planlanmış bir akıldan üretilmiş bir akla doğru gittiğini aktaran Öztürk, "Bu kadar önemli bir işlevi olan elin tedavisi de çok kolay olmuyor. Tedavi için alanlarında uzmanlaşmış isimlerin beraber çalışması gerekiyor. Bu sempozyumla bu beraberliği güçlendirmeyi ve çeşitli konuları farklı uzmanlık alanları olan katılımcılarımızla sizlere farklı açılardan sunmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Sempozyum Başkanlarından Prof. Dr. Erol Benlier de hem klinik tablonun karmaşıklığı hem de rehabilitasyon sürecinin dinamik bir yapıda olması sebebiyle disiplinler arası çalışmanın son derece önemli olduğunu belirterek, fizyoterapist ve ergoterapistlerin süreç içerisinde ekibin ayrılmaz parçaları olduğunu el konusunu çok değerli konuşmacılarla birlikte farklı konular ve bakış açıları ile tartışacaklarını ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de kendisi gibi müzisyen olan arkadaşlarının mesleğini icra ettiği elin bugün özel bir konu olarak değerlendirilmesinin büyük bir anlam ifade ettiğini belirterek, "Zira elimizdeki en küçük bir sorun, deformasyon bizler için büyük riskler teşkil etmektedir. Sempozyum kapsamında konuşulacak konuların bu alanda yeni ufuklar açmasını, yeni gelişmelere kapı aralamasını ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Çevrim içi sunumların da yer aldığı sempozyuma Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile akademisyenler, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Sempozyum, Güncel, Son Dakika

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