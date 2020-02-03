Trakya Üniversitesinde görev değişikliği - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda müdürlük görevi devir teslim töreni düzenlendi.



24 Ocak 2016'dan bu yana Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Adil Oğuzhan görevi, Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi'ye devretti. Prof. Dr. Ahmet Atakişi, yeni dönemde hedeflerinin, yüksekokul çatısı altında fakülte standartlarında bir eğitim sistemini hayata geçirmek olduğunu belirtti.



Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Trakya Üniversitesi yönetiminin aldığı karar doğrultusunda Edirne'nin en büyük ilçesi Keşan'daki Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na müdür olarak atandı. Prof. Dr. Ahmet Atakişi, yaklaşık dört yıldır Yüksekokul Müdürlüğü görevini sürdüren Prof. Dr. Adil Oğuzhan'dan görevi devraldı.



Rektörlük binasında yapılan devir teslim töreninde Prof. Dr. Adil Oğuzhan müdürlük görevini Prof. Dr. Ahmet Atakişi'ye devretti. Prof. Dr. Ahmet Atakişi'nin görevi layıkıyla yapacağından şüphesi olmadığını ifade eden Prof. Dr. Adil Oğuzhan, göreve yeni atanan Prof. Dr. Atakişi'ye başarılar diledi.



Devir teslim töreni sonrası bir konuşma yapan Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Trakya Üniversitesinin belirlediği misyon ve vizyon doğrultusunda koşulsuz başarıya odaklanan bir kurumda çalıştıklarını belirterek, "Güzel bir başlangıç yapacağımıza ve önemli bir vizyon üstlenerek Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nu daha da ileriye taşıyacağımıza inancım tam. Hedefleri ve vizyonu geniş, akredite olmak üzere olan bir yüksekokulumuzda fakülte standartlarında bir eğitim sistemini uygulamak istiyoruz. Keşan'a ve Keşan halkına fayda sağlamak için buradayız. Üniversitemizin kurumsal anlamdaki tüm tecrübesini Keşan'a ve Edirne'ye yansıtacağız" diyerek, kendisini bu göreve layık gören Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkürlerini sundu.



Törende bir konuşma yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, görev değişimlerinin bir bayrak yarışı olduğunu ve hedefin her zaman Trakya Üniversitesini daha ileriye taşımak olduğunu ifade ederek "Değerli Prof. Dr. Adil Oğuzhan Hocam, görev süresi boyunca gayretli çalışmaları ve başarıları ile Yüksekokulumuzu ve Üniversitemizi daha ileriye taşıdı. Zor zamanlarda yorulmadan, yılmadan çalıştı, çok değer kattı. Kendisine çalışmalarından ve başarılarından ötürü teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Prof. Dr. Ahmet Atakişi Hocam da akademik ve sektörel deneyimini Yüksekokulumuza ve öğrencilerimize kazandıracaktır. Trakya Üniversitesini yılmadan, usanmadan inançla daha ileriye taşıyacağız" dedi.



Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda; Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Gümrük İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi ve Uluslararası Ticaret olmak üzere toplam 5 bölümde lisans eğitimi veriliyor. - EDİRNE