Trakya Üniversitesinde hibrit ve elektrikli taşıtlara teknik eleman yetişiyor - Son Dakika

Trakya Üniversitesinde hibrit ve elektrikli taşıtlar konusunda teknik eleman yetiştirildiği bildirildi.

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Yüce Auto- Skoda yetkilileri ve akademisyenler otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Barış Özkapı, sektörün ihtiyacı olan teknik eleman yetiştirme konusunda meslek yüksekokullarının rolünün büyük olduğunu söyledi.

Özkapı, eğitim döneminde yapılan stajların öğrencileri iş hayatına hazırladığını kaydetti.

Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Becenen de üniversiteye yeni kazandırılan ve 2021-2022 döneminde ilk kez öğrenci alımı gerçekleştiren Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü hakkında genel bilgilendirme yaparak, programın sektörün elektrikli taşıtların bakımı, onarımı, tasarımı ve geliştirmesi konularında teknik eleman ihtiyacını karşılama noktasında önemli katkısı olacağını belirtti.

Öğretim Görevlisi Noyan Özyakalı ise hibrit ve elektrikli taşıtlar konusunda teknik eleman ihtiyacının oldukça fazla olduğunu vurguladı.

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü'nde sektöre teknik eleman yetiştirildiğini dile getiren Özyakalı, "Şarj istasyonları, batarya sistemleri, araç tasarımı, bakım ve onarımı konularının tamamı ile ilgili öğrenciler teorik ve uygulamalı eğitim görüyor." dedi.