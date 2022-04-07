Trakya Üniversitesinde hibrit ve elektrikli taşıtlara teknik eleman yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya Üniversitesinde hibrit ve elektrikli taşıtlara teknik eleman yetişiyor

07.04.2022 12:03
Trakya Üniversitesinde hibrit ve elektrikli taşıtlara teknik eleman yetişiyor

Trakya Üniversitesinde hibrit ve elektrikli taşıtlar konusunda teknik eleman yetiştirildiği bildirildi.

Trakya Üniversitesinde hibrit ve elektrikli taşıtlar konusunda teknik eleman yetiştirildiği bildirildi.

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Yüce Auto- Skoda yetkilileri ve akademisyenler otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Barış Özkapı, sektörün ihtiyacı olan teknik eleman yetiştirme konusunda meslek yüksekokullarının rolünün büyük olduğunu söyledi.

Özkapı, eğitim döneminde yapılan stajların öğrencileri iş hayatına hazırladığını kaydetti.

Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Becenen de üniversiteye yeni kazandırılan ve 2021-2022 döneminde ilk kez öğrenci alımı gerçekleştiren Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü hakkında genel bilgilendirme yaparak, programın sektörün elektrikli taşıtların bakımı, onarımı, tasarımı ve geliştirmesi konularında teknik eleman ihtiyacını karşılama noktasında önemli katkısı olacağını belirtti.

Öğretim Görevlisi Noyan Özyakalı ise hibrit ve elektrikli taşıtlar konusunda teknik eleman ihtiyacının oldukça fazla olduğunu vurguladı.

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü'nde sektöre teknik eleman yetiştirildiğini dile getiren Özyakalı, "Şarj istasyonları, batarya sistemleri, araç tasarımı, bakım ve onarımı konularının tamamı ile ilgili öğrenciler teorik ve uygulamalı eğitim görüyor." dedi.

YORUMLAR
500
Edirne'de üniversite öğrencilerince hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı Edirne'de üniversite öğrencilerince hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı Anadolu Ajansı 102 yaşında Anadolu Ajansı 102 yaşında

Trakya Bölgesi, Öğretim Üyesi, Edirne, Skoda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinde hibrit ve elektrikli taşıtlara teknik eleman yetişiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:15:12. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesinde hibrit ve elektrikli taşıtlara teknik eleman yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement