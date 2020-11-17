Son dakika haberi... Trakya Üniversitesinde Kovid-19 salgınıyla mücadelede 880 ton dezenfektan üretildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Trakya Üniversitesinde Kovid-19 salgınıyla mücadelede 880 ton dezenfektan üretildi

17.11.2020 10:49

Edinilen son dakika haberine göre Trakya Üniversitesi (TÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ortam dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla 880 ton dezenfektan üretti.

Trakya Üniversitesi (TÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ortam dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla 880 ton dezenfektan üretti.

Edirne Valiliği tarafından sağlanan ham maddeyi Çevre ve Enstrümental Laboratuvarı'nda yerli kaynaklarla işleyerek üretim yapan öğretim üyeleri, kentte kullanılan dezenfektanın büyük bölümünü ücretsiz üretiyor.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine, salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren önleyici çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Salgınla mücadelenin aralıksız sürdüğünü ifade eden Tabakoğlu, "İlk olarak sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik çalışma yaptık ve siperlikli korunaklı maske üretimini gerçekleştirdik. Salgının başladığı anda 20 yataklı yeni bir yoğun bakım ünitesi kazandırdık. Entübasyona alınan hastalar için dalgıç maskelerinden non-invaziv maskeler üreterek bir inovasyon gerçekleştirdik." dedi.

Ortam dezenfeksiyonunun sağlanması için hipokloröz asit üretmeye başladıklarını anlatan Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Fen Fakültesi Kimya Bölümü bir anda fabrikaya dönüştü. Önce küçük kilolarla başlayan üretimler yüz kilolara ve tonlara çıktı. Şu anda 880 ton üretime ulaşılmış durumda. Tamamen ücretsiz olarak devlet dairelerine, okullara ve belediyelere dağıtıyoruz. İnşallah bu sayede ortam dezenfeksiyonu sağlarız, virüs yükünü azaltıp insanların hastalıkla karşılaşmasını engellemiş oluruz. Edirne Valiliği de ürettiğimiz dezenfektanları 20 bin farklı noktaya ulaştırarak apartmanların ve iş yerlerinin temizlenmesine katkı sağladı."

Fen Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Zaim ise talebe yetişmek için üretimi artırdıklarını ifade etti.

Dezenfektan üretiminin zorlu bir süreç olduğunu vurgulayan Zaim, "Biraz meşakkatli bir süreç çünkü klor çıkışı oluyor ve kendimizi koruyarak çalışıyoruz. Gelen taleplere yetişebilmek için günde 25 tona yakın konsantre malzeme üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 900 bin litre üretime ulaşmış durumdayız. Bunu bedelsiz üretiyoruz. Biz emeğimizi ve bilgimizi ortaya koyuyoruz. Sağlığın ve çevrenin korunması adına güzel bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da virüsün yayılmasını önleme konusunda bir nebze de olsa katkı vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üretime ara vermeden devam ettiklerini aktaran Prof. Dr. Türkyılmaz, "Tüm hocalarımız gönüllü olarak çalışıyor. Bu dezenfektan kentimizde her noktaya gitti, hatta sınır ötesindeki soydaşlarımıza dahi ulaştırdık. Bu bir sosyal sorumluluk projesi olarak devam etmekte." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Trakya Üniversitesinde Kovid-19 salgınıyla mücadelede 880 ton dezenfektan üretildi
Son dakika haberi... Trakya Üniversitesinde Kovid-19 salgınıyla mücadelede 880 ton dezenfektan üretildi
Son dakika haberi... Trakya Üniversitesinde Kovid-19 salgınıyla mücadelede 880 ton dezenfektan üretildi
Son dakika haberi... Trakya Üniversitesinde Kovid-19 salgınıyla mücadelede 880 ton dezenfektan üretildi
Son dakika haberi... Trakya Üniversitesinde Kovid-19 salgınıyla mücadelede 880 ton dezenfektan üretildi

Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Edirne Valiliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Trakya Üniversitesinde Kovid-19 salgınıyla mücadelede 880 ton dezenfektan üretildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gram altının fiyatı 469 liradan işlem görüyor Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi
İki Hollywood aktörü Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham'ı satın alıyor İki Hollywood aktörü Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham'ı satın alıyor         
11:17
Veda turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi kötüledi Veda turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi kötüledi         
11:01
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz         
10:33
Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar         
09:53
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu         
08:09
Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz         
08:08
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 11:23:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Trakya Üniversitesinde Kovid-19 salgınıyla mücadelede 880 ton dezenfektan üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei