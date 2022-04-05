Trakya Üniversitesinde kurulan "Yağmur Bahçeleri Projesi" tamamlandı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesinde kurulan "Yağmur Bahçeleri Projesi" tamamlandı

05.04.2022 09:44
Trakya Üniversitesinde kurulan "Yağmur Bahçeleri Projesi" tamamlandı

Trakya Üniversitesinde kurulan "Yağmur Bahçeleri Projesi" tamamlandı.

Trakya Üniversitesinde kurulan "Yağmur Bahçeleri Projesi" tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üç kampüste kurulan yağmur bahçelerinin ağır metal giderim verileri belli oldu.

Proje TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Bayrak'ın danışmanlığında Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü yüksek lisans öğrencisi Can su Küp'ün "Üniversite Yerleşkesinde Biyotutma Sistemlerinin Kirletici Giderimi için Saha Performansının İncelenmesi" başlıklı tez çalışması kapsamında hazırlandı.

Balkan, Ayşekadın ve Makedonya yerleşkelerinde kurulan ve TÜBAP tarafından desteklenen yağmur bahçeleri projesi tamamlandı.

Daha yeşil ve sürdürülebilir bir üniversite misyonuyla hareket ederek oluşturulan yağmur bahçelerinden alınan yağmur suyu örneklerinde, süzüntü yağmur suyunda ve oluşturulan yapay yağmur suyu ve sulamadan sonraki süzüntü sularında TÜTAGEM desteğiyle kadmiyum, kurşun, bakır, çinko, sülfat, fosfat, nitrit ve nitrat analizleri yapıldı.

Cansu Küp, tez çalışması ile ulusal ve uluslararası ölçekte hem coğrafi olarak yeni bir alanda çalışma yapılması hem de saha ölçeğindeki çalışmalara katkıda bulunulmasını hedeflediklerini belirtti.

Yapılan çalışmaların incelendiğini aktaran Küp, "Yeşil altyapı uygulamalarından olan, kentsel alanlarda yüzeysel akışla taşınan kirleticilerin, yapısal çözümler yerine ekolojik olarak giderildiği biyotutma sistemleri ve yağmur bahçelerinin, alıcı su kaynaklarının su kalitesinde bozulmaları azaltacak, kanalizasyon sistemi ve arıtma tesisi su ve kirletici yükünü azaltacak, çevresel faydası yüksek olan uygulamalar olduğu düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

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Trakya Bölgesi, Üniversite, küp, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinde kurulan 'Yağmur Bahçeleri Projesi' tamamlandı - Son Dakika


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