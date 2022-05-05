Trakya Üniversitesinde "macera yarışı" düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesinde "macera yarışı" düzenlendi

05.05.2022 10:05
Trakya Üniversitesinde "macera yarışı" düzenlendi

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Farklı 1 Gençlik Topluluğu'nca "macera yarışı" etkinliği düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Farklı 1 Gençlik Topluluğu'nca "macera yarışı" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Yerleşkesi'ndeki yarışta ikili gruplar halinde oluşturulan 10 takım mücadele etti.

Ekipler belirlenen noktalardaki karekodları okutarak kendilerine yöneltilen soruları hızlı şekilde cevaplamaya çalıştı.

Parkur sonunda en fazla doğru cevabı en hızlı veren gruplar arasında sıralama yapıldı ve birinci gelen gruba ödülü verildi.

Etkinliğe katılan yarışmacılar sergiledikleri fiziksel aktivite düzeyleri ve adım sayılarının ekran görüntülerini paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu fiziksel aktivite ile hem eğlencenin hem de bilginin bir arada yer aldığı güzel bir etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen topluluk akademik danışmanı Doç. Dr. Hilal Keklicek ve topluluk öğrencilerine teşekkür etti.

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Trakya Üniversitesi, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinde 'macera yarışı' düzenlendi - Son Dakika


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