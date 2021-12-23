Trakya Üniversitesinde "Maskeler, Meskenler, Kilimler" resim sergisi açıldı - Son Dakika

Trakya Üniversitesinde, "Maskeler, Meskenler, Kilimler" resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Kodaman'ın, çeşitli simgeler ve metaforların yer aldığı "Maskeler, Meskenler, Kilimler" sergisi, Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Fuayesi'nde açıldı.

Maske geleneği ile ideogram yüklü kilimler ve meskenlerin felsefi bir bakış açısıyla yeniden yorumlandığı sergide 60'tan fazla eser yer aldı.

Doç. Dr. Kodaman, geleneksel objelerle maskeleri eserlerde birleştirdiğini belirtti.

Geleneksel motiflerle süslenmiş maskelere ve eski kilimlere ilgisi olduğunu aktaran Kodaman, "Bu geleneksel objeleri böyle bir sergide bir araya getirmek ve sanatseverlerle buluşturmak istedim. Gündelik hayatın önemli bir parçası haline gelen meskenleri de işin içine dahil ettim. İnsanlar, binalar arasındaki ilişkiyi ve bunlar arasına sıkışan insan yaşamını maskelere yansıttım. Sergide, daha önce ürettiğim ve farklı yerlerde sergilediğim eserlerle birlikte yeni bazı çalışmalar yer alıyor. Serginin tüm katılımcılar için çok faydalı olacağı kanaatindeyim, herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Levent Vural ise Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nün çok değerli çalışmalara imza attığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergiye, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aylin Gürbüz ve Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Figen Girgin, akademisyen ve öğrenciler katıldı.