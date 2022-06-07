Trakya Üniversitesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi

07.06.2022 11:02
Trakya Üniversitesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Havsa Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu yaşandı.

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Havsa Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu yaşandı.

Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy, Uzunköprü Yüksekokulu Ersan Kocaman Toplantı Salonunda yaptığı konuşmada, ülkelerine her biri alanında yetkin, nitelikli ve donanımlı gençler kazandırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ise mezun olan öğrencilerin geri kalan yaşamları boyunca kendilerini takip etmeye ve başarılarıyla gurur duymaya devam edeceklerini ifade etti.

Mezuniyet törenine video mesaj ile katılan ve mezun öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da ülkesine, çevresine ve insanlığa fayda sağlayan bireyler olmanın kendileri için en büyük gurur ve mutluluk kaynağı olacağını vurguladı.

Konuşmalar sonrası mezun olan öğrencilere diplomaları verildi. Öğrenciler, mezuniyet sevincini cübbe giyip kep atarak kutladı.

-Havsa'daki tören

Havsa Meslek Yüksekokulundaki mezuniyet töreni de okulun konferans salonunda gerçekleşti.

Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan yaptığı konuşmada öğrencileri tebrik etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de mezun öğrencilere kapılarının her daim açık olduğunu ve ileride atacakları her adımda yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mezuniyet törenine video mesaj ile katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise öğrencilerin Trakya Üniversitesinden donanımlı bireyler olarak mezun olduklarını vurgulayarak mezun olan öğrencilere hayatta başarılar diledi. Ardından öğrencilere diplomaları verildi.

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Kaynak: AA

Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi - Son Dakika

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