Trakya Üniversitesinde mezuniyet törenleri gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Konservatuvarın konferans salonunda düzenlenen törene mezun olan 12 öğrenci aileleri ve akademisyenler katıldı.

Konservatuvar eğitimini dereceyle bitiren öğrenciler mini konse verdi.

Ardından konservatuvar birincisi Hilal Karaca mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü, Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, burada yaptığı konuşmada, konservatuvardan mezun olan öğrencilerin hayatları boyunca ulusal ve uluslararası alanda kendilerini eserleriyle göstereceğini söyledi.

Mezuniyetin bir ayrılık olmadığını belirten Zafer, TÜ Devlet Konservatuvarı mezunlarının her zaman birbirlerine destek olduğunu ve olmaya devam edeceğini kaydetti.

Zafer, mezun olan öğrencileri ve törene katılan aileleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Bu arada Güzel Sanat Fakültesinden mezun olan 60 öğrenci de mezuniyet sevinci yaşadı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, fakültelerinde düzenlenen törende, öğrencilere başarı dileyerek "Yarınlar ellerinizde yaratılmayı bekliyor. Sizlere güveniyoruz, yolunuz açık olsun" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.