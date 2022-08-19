Başpehlivanlar üniversiteye girebilmek için yetenek sınavında ter döktü - Son Dakika
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Başpehlivanlar üniversiteye girebilmek için yetenek sınavında ter döktü

19.08.2022 17:02
Başpehlivanlar üniversiteye girebilmek için yetenek sınavında ter döktü

Trakya Üniversitesinde (TÜ) düzenlenen yetenek sınavlarına katılan başpehlivanlar üniversiteye girebilmek için mücadele etti.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) düzenlenen yetenek sınavlarına katılan başpehlivanlar üniversiteye girebilmek için mücadele etti.

TÜ'nün Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinin güreş branşında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak güreşen pehlivanlar için açtığı 5 kişilik lisans kontenjanına bu yıl 4 başpehlivan başvuru yaptı.

661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finalde elenen milli güreşçi Tanju Gemici, Hasan Cengiz, Yıldıray Akın ve Kaan Kaya'nın başvurduğu kontenjan için Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yetenek sınavı yapıldı.

Başpehlivan Tanju Gemici, sınavın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya Üniversitesinin açtığı başpehlivanlık kontenjanına başvurduklarını anlattı.

Sınavın iyi geçtiğini belirten Gemici, "Hem eğitimimizi burada tamamlayalım hem de 4 yıllık üniversite mezuniyetimizi burada yapalım istedik. Parkur sınavı vardı bugün. Her öğrenci gibi biz de ne kadar milli güreşçi de olsak ne kadar başpehlivan da olsak bu sınava girmek zorundayız. Başarılı bir şekilde geçti parkur sınavımız. Bundan sonra öğretim hayatımız Allah nasip ederse Trakya Üniversitesinde devam edecek." diye konuştu.

"Hem okuyup hem de güreşimize devam edeceğiz"

Piyasa güreşlerinin devam ettiğini, Kırkpınar'ın rövanşı Kurtdere güreşlerine katıldığını anlatan Gemici, şunları kaydetti:

"Benim bir sakatlığım var. Hasan Cengiz ustamla güreştim ama güreşemedim çekilmek zorunda kaldım. Allah nasip ederse 2 hafta sonra Elmalı güreşleri var. Oraya kadar toparlanıp kemeri alıp zirvede kendimizi göstermem lazım, çünkü Edirne'de çeyrek finalde kaybettim. Edirne'den sonra bir kemer de bizim hakkımız diye düşünüyorum."

Başpehlivan Hasan Cengiz de TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun sağladığı imkanı değerlendirdiğini belirterek, "İnşallah hem okuyup hem de güreşimize devam edeceğiz. Tüm genç kardeşlerime başarılar diliyorum. 35 yaşındayım, 2 çocuğum var. Zor olup olmayacağını bilmiyorum, başlayınca göreceğiz. Bu sezon bitmek üzere, eylülde Elmalı güreşleri var. İnşallah sezon güreşlerimiz de başarılı şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Hasan Cengiz, Kaan Kaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başpehlivanlar üniversiteye girebilmek için yetenek sınavında ter döktü - Son Dakika

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