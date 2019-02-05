Trakya Üniversitesinden Makedonya'da Musiki Konseri
51 dakika önce
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abbas Yahya, Makedonya Üsküp Opera ve Bale Salonu'nda bir musiki konseri verdi.
Trakya Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abbas Yahya, Makedonya Üsküp
Opera ve Bale Salonu'nda bir musiki konseri verdi.
Makedonya'nın akademi, siyaset, sanat ve bürokrasi dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı konser büyük ilgi topladı. Programda, Doç. Dr. Abbas Yahya dinleyicilere Türk Tasavvuf Musikisi'nden seçkin örnekler takdim etti. Doç. Dr. Abbas Yahya tarafından Yunus Emre'nin Makedonca'ya çevrilen "Dağlar ile Taşlar ile Çağırayım Mevlam Seni" ilahisi ilk defa bu programda, hem Makedonca hem de Türkçe olarak icra edildi.
Büyük bir beğeni toplayan konserin sonunda Doç. Dr. Abbas Yahya dinleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:32 Kaynak: İHA
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