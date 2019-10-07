Trakya Üniversitesinden teknolojiye köprü

Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, düzenlenen törenle yeni binasında hizmete açıldı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "'Bir fikrim var' diyecek kişilerin ilk durağı burası olacak" dedi.



Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Menza Binası'nda, yeni yerine taşınan Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı.



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Değerli hocalarım çok üstün bir gayretle çalışarak önce buranın mevzuatını ve nasıl çalışacağını hazırladılar. Sonra bu kurulum başlandı ve ona güzel bir yer gerekiyordu. Burayı revize ederek, onlara göre düzenleyerek, oluşturduk. Daha önce kurulmuş bu merkezimizin yeni binasını bu şekilde açmış oluyoruz" dedi.



"'Bir fikrim var' diyecek kişilerin ilk durağı burası olacak"



Rektör Tabakoğlu, merkezin işleyişi ve faaliyetleri ile ilgili de bilgi vererek, "Burası ne işe yarayacak? Üniversitemizde 'bir fikrim var, AR-GE geliştireceğim, proje yazmak istiyorum, çok kendi başıma halledemiyorum, nereden yardım alırım' diyecek kişilerin başvuracağı ilk nokta burası olacak" diye konuştu.



"Biz burada neredeyse bir patent fabrikası kurmuş oluyoruz"



Tabakoğlu, üniversite ve iş dünyası iş birlikleri kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dahi bu merkezden yararlanabileceği vurgusu yaparak, "Pek çok projelerle KOBİ'ler kendilerini geliştirebilirler, patent alabilirler, aldıkları patentler belki de onlara fabrikalarında elde ettiklerinden çok daha fazla bir gelir getirecek demektir. Biliyorsunuz patentler üniversitelerin bir puanı. Biz burada neredeyse bir patent fabrikası kurmuş oluyoruz. Burada oluşacak patentler üniversitemizin uluslararası manada görünürlüğünü arttıracak ve kazan kazan olacak" dedi.



Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, 5 modül şeklinde hazırlanan programlarda, farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler, üniversite sanayi işbirliği hizmetleri, fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri, şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri gibi birçok hizmet hem özel sektöre hem de kamuya sunulmaya devam ediyor. - EDİRNE