Trakya Üniversitesinden tıbbi ekipman üretmek isteyenlere destek - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede üretim yapmak isteyen gönüllülere, maske, filtrasyon sistemleri ve mekanik ventilasyona uyum sağlayan özel aparatların 3D yazıcı kaynak kodlarını paylaşıma açtı.

Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş, yaptığı açıklamada, üniversite olarak koronavirüsle mücadeleye tüm güçleriyle destek olduklarını belirtti.

Laboratuvarlarında koruyucu ve tıbbi ekipmanların üretilmesi ve geliştirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini bildiren Aktaş, daha önce koruyucu maske, filtrasyon sistemleri ve mekanik ventilasyona uyum sağlayan özel aparatlar konusunda önemli adımlar attıklarını, şimdi de yeni tasarımlar üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Talepler doğrultusunda, gönüllü üreticilerle kaynak kod bilgilerini şeffaf bir şekilde paylaştıklarını aktaran Aktaş, şu ifadeleri kullandı.

" Şarköy'den bizimle iletişime geçen, sürece Çorlu'daki dostlarını da dahil ederek destek sunmak istediklerini belirten Biyomedikal Teknikeri Hamit Göymen, 3D yazıcılar aracılığıyla üretebilecekleri ekipmanlar için kaynak kodların paylaşımı talebinde bulundu. Bizler de fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının korunmasına katkı sunmak için hazır olduğumuzu belirttik. Kendi üretim kapasitemizi kullanmanın yanı sıra üretmeye başladığımız ve hekimler tarafından doğrulanan tıbbi ekipmanların tasarım kodlarını ilgilenenlere açtığımızı ve açmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Araştırmacıların, bu kaynak kodları kullanarak mevcut ürünlerin tasarımını değiştirmesi, ihtiyaç doğrultusunda modifiye etmesi mümkün. Kişilere, talep eden kurum ve kuruluşlara sağlayacağımız kaynak kodlar, her türlü modifiye işlemine ve geliştirmeye açık. Topyekün yürüteceğimiz çalışmalar, koronavirüsle mücadelede başarıyı artıracaktır."