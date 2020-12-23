Trakya Üniversitesinin "2023 hedefi" 10 bin yabancı öğrenci - Son Dakika

Trakya Üniversitesinin "2023 hedefi" 10 bin yabancı öğrenci

23.12.2020 13:23
Trakya Üniversitesinin

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitelerinde öğrenim gören yabancı öğrenci sayısının 5 bine yaklaştığını, 2023 hedeflerinin bu rakamı 10 bine ulaştırmak olduğunu bildirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitelerinde öğrenim gören yabancı öğrenci sayısının 5 bine yaklaştığını, 2023 hedeflerinin bu rakamı 10 bine ulaştırmak olduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat'ı ziyaret etti.

Tabakoğlu, burada yaptığı açıklamada, uluslararasılaşma konusunu önemli bir misyon olarak her zaman gündemlerinde tuttuklarını ve yükseköğretim alanında küresel bir güç haline gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

TÜ'deki yabancı öğrenci sayısının son 4 yılda 700'den 5 bine çıktığını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi koşullarına rağmen, uyguladığımız politikalar, izlediğimiz stratejiler ve attığımız adımlar sayesinde bu yılın ilk başvuru döneminde dahi 13 bin uluslararası öğrencinin üniversitemizde okumak için başvuru yaptığını gördük. Balkanlar misyonu doğrultusunda Balkan coğrafyasındaki bilinirliğini her geçen yıl artıran ve yükseköğretim alanında uluslararası ölçekte bir marka ve cazibe merkezi olan Trakya Üniversitesi, uluslararası öğrenciler için açtığı kontenjanları her geçen gün artırıyor. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda Trakya Üniversitesinin uluslararası alandaki hedefleri çok yüksek. 2023'te, 10 bin uluslararası öğrenci hedefine ulaşmak gibi önemli bir misyonumuz var. Bu kapsamda, sadece iç paydaşlarımız ile değil dış paydaşlarımız ile de yakın temas ve iletişim halindeyiz."

UDEF Başkanı Dr. Bolat da, Trakya Üniversitesinin Türkiye'nin uluslararası eğitim vizyonuna ve eğitimdeki etki alanının genişletilmesine önemli katkılarda bulunduğunu dile getirdi.

Ziyarette, Tabakoğlu'na, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da eşlik etti.

Öğrenci Dernekleri Federasyonu, Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinin '2023 hedefi' 10 bin yabancı öğrenci - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına bir tepki daha: Onlarca insanın kanı elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına bir tepki daha: Onlarca insanın kanı elinde         
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya!         
12:27
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecek Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecek         
11:40
Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara!         
11:12
İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı         
11:00
Gıda sıkıntısından korkan Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı Gıda sıkıntısından korkan Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı         
10:53
Sahabiye Mahallesi'nde son 2,5 ayda 50 kişi koronadan öldü! Muhtar duruma isyan etti: Duyarsız davranıyorlar Sahabiye Mahallesi'nde son 2,5 ayda 50 kişi koronadan öldü! Muhtar duruma isyan etti: Duyarsız davranıyorlar         
10:23
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler         
17:28
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 13:33:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya Üniversitesinin "2023 hedefi" 10 bin yabancı öğrenci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei