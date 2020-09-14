Trakya üreticisi hayvancılıktan uzaklaşıyor

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, Trakya'daki hayvan sayısının artması gerekirken günden güne azaldığını söyledi.

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Trakya'daki hayvancılığın genel durumunu değerlendirdi. İlgü, Trakya Bölgesi'nde küçük ari işletmelerin günden güne azalmasına, büyük çiftliklerin ise artmasına dikkat çekti. İlgü, Trakya'daki hayvan sayısının sürekli azaldığını, Edirne'deki hayvan sayısının ise 150-160 bin civarında olduğunu belirtti.

İlgü, "Trakya'da küçük ari işletmeler düşüyor, büyük çiftlikler artıyor. Çiftliklerin de çoğu kapandı. Yürütemediler bu işleri. Yeni çiftlikler onların yerine geçtiler ama çiftliklerde de bir azalma var. Küçük ari işletmelerde sayıca azalma var" dedi.

"Küçük ari işletme sayısı gittikçe düşüyor"

İlgü, " Türkiye'de bundan 20 yıl önce işletmelerin büyüklüğüne baktığımızda on baş ve altındaki hayvanı olan işletme sayısı toplam işletme sayısının yüzde 85'iydi. Bu sayı gittikçe düşüyor. Bu şu demektir küçük ari işletmeleri on baş ve altındaki hayvanı olan aile işletmelerinin sayısı gittikçe azalıyor ama büyük çiftliklerde bir dönem artmasına rağmen çok da verimli olmaması sürü yönetiminin de iyi olmaması nedeniyle çok tutulmadı ve başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

"Trakya insanı en ufak bir zorlukta işi bırakma eğilimi gösteriyor"

İlgü, "Şu anda Trakya'da hayvan sayısı artması gerekirken artmıyor. Bugün Edirne'de 150- 160 bin hayvan var. Trakya'da toplam yaklaşık 450 bin büyükbaş hayvan var. Balıkesir'deki hayvan sayısı Trakya'nın toplamından daha fazla. Trakya'daki insanlar da en ufak bir zorlukta işi bırakma eğilimi gösteriyorlar. Yani biraz direnelim bu işi yapalım demiyorlar. Ben 25 yıldır Trakya'da hekimlik yapıyorum bunu özeleştiri olarak da değerlendirelim. En ufak bir zorlukta derhal bırakıyorlar zararına satıyorlar, en ufak bir para kazanma ışığı gördüklerinde de derhal almaya çalışıyorlar. Bu aslında fakirleşmeyi sağlıyor. Çünkü ucuzken satıyorsun pahalıyken alıyorsun. Tam tersi olması lazım. ve bir işi yapıyorsanız başka da alternatifiniz yoksa o idi devam ettirirsiniz maalesef devam ettirmiyorlar. Ama Anadolu'da bu krizlerde hayvancılığı bırakmadılar tam tersi artırdılar. Çünkü bunu yapacaksınız siz, başka işiniz yok. Onun için 5 hayvan yerine 10, 10 hayvan yerine 30-50 tane olmalıdır. En doğrusu da 50 ila 100 başlıktır" diye konuştu. - EDİRNE