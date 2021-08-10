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"Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu" kuruldu - Son Dakika

"Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu" kuruldu

10.08.2021 12:38

Trakya'daki veteran futbolcular, "Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu" çatısı altında resmi kimliklerine kavuştu.

Trakya'daki veteran futbolcular, "Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu" çatısı altında resmi kimliklerine kavuştu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 yıldan bu yana devam eden ve 40 yaş üzeri oyunculardan kurulu takımlardan oluşan Veteranlar Ligi, uzun ve meşakkatli çalışmalar neticesinde resmi kimliğini kazandı.

Türkiye'nin diğer bölgelerindeki veteran takımların dernekleşmeleri, dernek olan takımların kurulan bölge federasyonlarının çatısı altına girerek resmi statü kazanmaları, bunların da ülke genelinde kurulacak "Veteran Konfederasyonu" çatısı altında toplanma çalışmalarını başlatması nedeniyle veteran takımlar, "Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu" çatısı altında dernekleşerek Trakya'da bir ilki gerçekleştirdi.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen "Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu"nda federasyon başkanlığına Zafer Soykırlı seçildi.

Soykırlı, yaptığı açıklamada, yıllar boyunca amatörüyle, profesyoneliyle spor yapmış, futbol oynamış, futbolun dışında toprak sahaların tozu, çamuru ile mücadele etmiş 40 yaş üzerindeki oyuncular olduklarını söyledi.

"Ne kadar iyi bir oyuncu olursanız olun belli bir yaşa geldikten sonra faal futbol hayatınızı sonlandırır ve sonrasında halı sahalarda eğlence amacıyla yaşınız elverdiği sürece oynarsınız. Büyük sahalar açısından ununuzu eler, eleğinizi de asarsınız." diyen Soykırlı, şöyle devam etti:

"Bundan yaklaşık 10 yıl önce abilerimiz tarafından eğlence amacıyla ilçeler ve iller arasındaki büyük sahalarda yapılan dostluk maçları, yine aynı abilerimizin emekleri ile oluşturulan lig çatısı altında oynanmaya başladı. İlk zamanlar az sayıdaki takımın katılımıyla başlayan ligimizde ilerleyen zamanlarda sayı artarak genişledi. Oluşturulan bu lig sayesinde standart bir saha içerisinde 11'e 11 maç yapma, eskiden oynadığımız rakiplerimizle, takım arkadaşlarımızla yıllar sonrasında aynı saha içerisinde, Federasyonun görevlendirdiği hakemlerin yönetiminde mücadele etme şansını yakaladık. Açıkçası maç yapmak için 11 arkadaşınızı bulmanız, rakip olarak oynayacağınız en az 11 kişiden oluşan bir rakip bulmanız, bu maçı oynayacağınız standart ölçülerde bir saha bulmanız ve müsabakanızı yönetecek bir resmi hakem bulmanız zor olsa gerek. İşte 'Veteran Oluşumu' bizlere değeri hiçbir şeyle karşılanamayacak olan bu güzelliği sundu. İlerleyen zaman içerisinde Trakya'da olduğu gibi tüm bölgelerde de Veteran Oluşumlar başladı. Ülke genelinde hemen hemen her yerde Veteran Takımlar kendi bölgelerinde müsabakalarına başladı."

Sonrasında bölge şampiyonları ve ikincilerinin Türkiye Şampiyonası'na davet edilerek Türkiye şampiyonunu belirleyen müsabakalar tertip edildiğini anlatan Soykırlı, şunları kaydetti:

"İlerleyen süreç içerisinde diğer bölgelerdeki veteran takımlar dernekleşti. Dernekleşen bu takımlar kendi aralarında federasyonlarını oluşturdu. Hemen hemen tüm bölgeler resmi oluşumlarını tamamladıkları, bizim dışımızdaki tüm bölgelerin federe olması dolayısıyla katıldığımız tüm ortak organizasyonlarda Trakya'mızdaki takımların dernekleşmesi, derneklerin de federasyon çatısı altına alınmasını bizlerden talep ettiler. Çok uzun ve meşakkatli çalışmalar neticesinde 5 kurucu takım ile Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonumuzu kurduk. Diğer takımlarımızın dernekleşmeleri için uzun zaman bilgilendirme ve oryantasyon toplantıları yaptık. Dernekleşen takımlarımızı Federasyonumuza üye kaydettik ve uzun soluklu bir yolun sonunda nihayetinde ilk genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Bu zorlu yolculukta desteklerini esirgemeyen herkese federasyonumuz adına canı gönülden teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte diğer bölge federasyonlarımızla bir araya gelecek, oluşturacağımız ortak amaçlar doğrultusunda veteran futbolunun daha büyük kitleler tarafından tanınması, daha üst düzey organizasyonlara taşınması amacıyla konfederasyon çalışmalarına katılacağız. Sporun birleştirici gücü, saygı-sevgi doğrultusundaki üst düzey mücadelemiz, veteran/master camiasına karşı olan sorumluluğumuzun bilinci içerisinde her daim yükselerek devam edecektir."

9'ar takımdan oluşan ve çift devreli 2 grupta oynanacak ligde ilk müsabakalar 24-25-26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

A Grubu'nda Tekirdağ Veteran, Tekirdağ Dost, Ergene Veteran, Edirne Veteran, Lüleburgaz Veteran, Keşan Veteran, Malkara 14 Kasım, Muratlı Belediye V ve Lüleburgaz Akadm, B Grubu ise Tekirdağ Adalet, Osmanlı Veteran, Lüleburgaz Çarşı, Babaeski Veteran, Çorlu Güven, Malkara Veteran, Şarköy Veteran, Çerkezköy 1911 ve Saray Veteran takımlarından oluştu.

Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu kuruldu
Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu kuruldu
Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu kuruldu
Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu kuruldu

Münir Karaloğlu, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu' kuruldu - Son Dakika


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