Trakya'ya "çok kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı - Son Dakika

Trakya için çok kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan meteorolojik uyarıda, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli yağışların olmasının beklendiği duyuruldu.

Akşam saat 18.00'den sonra başlaması muhtemel sağanakların 24 saat süreyle devam edebileceği kaydedilen uyarıda, sağanağa bağlı olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.