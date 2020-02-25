Trakya'ya kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yarın Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

İstanbul Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde saatte 60-75 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Perşembe günü ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli fırtınanın saatte 70-100 kilometre esmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.