Son Dakika Haberleri: Trakya'ya "Kuvvetli Kar Yağışı" Uyarısı

Trakya'ya "Kuvvetli Kar Yağışı" Uyarısı

1 saat önce

Trakya illeri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Trakya'ya
Trakya illeri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, kar yağışının özellikle Tekirdağ, Kırklareli'nin kuzey ve doğu ilçeleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışın yanı sıra rüzgarın da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi ön görülüyor.

Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:18 Kaynak: AA

Edirne, Kırklareli, Trakya Bölgesi, Güncel
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