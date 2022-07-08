Trakya'ya tatilci akını - Son Dakika
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Trakya'ya tatilci akını

08.07.2022 19:33
Trakya'ya tatilci akını

Kurban Bayramı sebebiyle 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul-Tekirdağ karayolunda araçlarıyla Trakya bölgesinde bulunan tatil noktalarına akın ederek trafikte yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı sebebiyle 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul- Tekirdağ karayolunda araçlarıyla Trakya bölgesinde bulunan tatil noktalarına akın ederek trafikte yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye'nin Anadolu yakasını Tekirdağ üzerinden Avrupa'ya bağlayan İstanbul - Tekirdağ karayolunda Kurban bayramı için araçlarıyla yola çıkan tatilciler, Trakya'ya akın ederek yoğun trafik oluşturuyor. Trafiğin akıcı bir yoğunluğa sahip olduğu yolda zaman zaman ulaşımda yavaşlamalar yaşanırken yolun kapanmaması için çalışan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri ulaşımda aksaklık yaşanmaması için denetimlerini sürdürüyor.

Trafikte yaşanan yoğunluğun gece saatlerinde artarak devam etmesi beklenirken, trafik ekiplerinin ulaşımda olumsuz durumlar yaşanmaması için denetimlerini sıklaştıracağı ifade edildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Kurban Bayramı, Tekirdağ, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trakya'ya tatilci akını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya'ya tatilci akını - Son Dakika
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