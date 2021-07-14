Trakya'ya Türkiye'nin en iyi AVM'si ödülü

Bendis Alışveriş ve Yaşam Merkezi, De-ba Medya tarafından hazırlanan Gelişen Türkiye Ödülleri'nin sahibi, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Bendis AVM oldu.

Keşan'da bulunan Bendis AVM, Türkiye'nin en iyi AVM'si ödülünü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul ve Çanakkale illerinin bir bölümünü kapsayan Trakya bölgesine kazandırdı.

İstekler Group A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın İstek, "Bendis AVM kent tarihinde en büyük özel sektör yatırımı olarak gerçekleştirdiği inavasyon ve büyüme projeleri ile müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını her zaman göz önünde bulunduran bir alışveriş merkezi olarak bölgenin çekim merkezi haline gelmiştir" dedi.

Aydın İstek, "Kurumumuz, pandemi döneminde çok önemli bir kenetlenme örneği göstermiştir. Alışveriş merkezimizin böylesine zorlu bir süreçte halkımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli olan tüm önlemleri alması, hijyen ve güvenlik kurallarını tam olarak uygulaması, halkımızın tercih ve beğenisini kazanması ile De-ba Medya Yapımı tarafından Gelişen Türkiye ödüllerinde En İyi AVM ödülünü alarak, gerçekleştirdiği projelerin işlevselliği, konforu ve bölge halkı için oluşturduğu çekim alanı bir kez daha tescillenmiş oldu" diye konuştu.

İstek, "Bendis AVM yapmış olduğu etkinlikler, organizasyonlar, sosyal sorumluluk projelerine verdiği önem ile kolay ulaşılabilir konumu ile birlikte son teknoloji ile donatılmış sinema salonlar, en ince ayrıntısına kadar hazırlanmış olan Bendis Otel ve Spa merkezi, ferah ve açık konsepti ile sosyal yaşamın bir numaralı, çevre dostu alışveriş merkezi olarak faaliyetini sürdürmektedir. AVM olarak dinamik yapımız, ferah ve açık AVM konseptimiz ve yüksek potansiyele sahip bünyemizle geleceğe ilişkin iyimserliğimizi koruyoruz. Bu düşünce ile yola çıktığımızda bizlere layık görülen Gelişen Türkiye ödülleri olarak almış olduğumuz 2021 Yılı En İyi AVM ödülünü tüm Bendis AVM ailesi adına almanın gururunu yaşayarak bu sevincimizi paylaşıyoruz. Bizden desteğini esirgemeyen tüm bölge halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE