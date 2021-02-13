Trakya'yı etkisi altına alacak kar yağışı başladı - Son Dakika

Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor

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Trakya'yı etkisi altına alacak kar yağışı başladı

İstanbul'un genelinde tipi şeklinde devam edecek

EDİRNE - Başta İstanbul olmak üzere Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin birçok bölgesini etkisi altına alacak kar yağışı, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar uyarılarının ardından Edirne'de beklenen yağış başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarın akşam saatlerine

kadar yoğun şekilde devam edeceğini aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan uyarıda da, yağışların kuvvetli poyrazın da etkisiyle Trakya'nın tamamında Pazar gece saatlerine kadar tipi şeklinde devam edeceği belirtildi. Kar yağışının İstanbul genelinde ve Kırklareli'nin Karadeniz'e yakın kesimlerinde pazartesi ve salı günleri de devam edeceği öngörüldüğü belirtilen uyarıda, hava sıcaklıklarının eksi derecelere inmesiyle birlikte buzlanmaların oluşabileceği ifade edildi.