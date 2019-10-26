Trakya'yı işaret diliyle tanıttılar

Kırklareli'nde üniversite öğrencileri, engellilerin turizm faaliyetlerine daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla, Trakya'daki tarihi, doğal ve kültürel değerlerin işaret diliyle anlatıldığı tanıtım filmi hazırladı.

Kırklareli Üniversitesi (KÜ) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerince yaklaşık 4 ayda hazırlanan 37 dakikalık tanıtım filminde, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın tarihi, doğal ve kültürel değerleri işaret diliyle anlatılıyor.

Trakya turizminin daha fazla canlanması, turizm değerlerinin her bireye ulaşmasının sağlanması hedeflenen tanıtım filminde görev alan 11 öğrenci, Kırklareli'nin Longoz Ormanları, Edirne'deki Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi ve Tekirdağ'ın Namık Kemal Evi'ne kadar yöredeki tarihi, kültürel ve gastronomi alanındaki değerlerin tanıtımını yaptı.

KÜ Turizm Fakültesi Rehberlik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin çok güzel bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Bölgenin turizm değerlerini işaret diliyle anlatarak, engellilerin Trakya hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak istediklerini anlatan Eser, "Projenin engelli bireylere önemli bir etki yapacağını düşünüyoruz. Öğrencilerimiz son derece özverili çalıştılar. Onlar, geleceğin profesyonel turist rehberi adayları." dedi.

"Bölgeyi tanıtıp farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Öğrencilerden Şahin Özyılmaz da işaret dili kullanılarak hazırlanan tanıtım filmi ile hem bölgeyi tanıtmak hem de farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

Küçük gibi görünen adımların büyük sonuçlar doğurabileceğine dikkati çeken Özyılmaz, "Dünya küçük ve herkesin çevresinde engelli insanlar vardır. Küçük gibi görünen büyük adımlarla farkındalık oluşturmak, onların da bizimle birlikte yaşadığını herkese göstermek istedik. İnşallah bu projeyi herkese ulaştırmak nasip olur. Herkes bunun farkına varır ve dünyayı engelliler için daha güzel hale dönüştürürüz." diye konuştu.

Öğrencilerden Talha Eraldemir ise turizm alanında çalışmayı çok sevdiğini, hazırladıkları tanıtım filmiyle engellilerin bölgeyi daha iyi tanımasını amaçladıklarını dile getirdi.

Gülşen Dere, engellilerin turizm faaliyetlerinde daha fazla yer almaları için böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hazırlanan tanıtım filmi, üniversitenin internet sayfası, YouTube ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.