Trakya'yı sarıya boyayan kanola ile yağ ithalatı azaltılabilir - Son Dakika

Trakya'yı sarıya boyayan kanola ile yağ ithalatı azaltılabilir

23.04.2021 11:03
Trakya'yı sarıya boyayan kanola ile yağ ithalatı azaltılabilir, System.String[]

Trakya'da birçok çiftçi tarafından yetiştirilen kanola, ekonomik getirisi ve yüksek yağ kapasitesiyle ithalatı azaltabilecek alternatif bir ürün olarak ön plana çıkıyor.

Trakya'da birçok çiftçi tarafından yetiştirilen kanola, ekonomik getirisi ve yüksek yağ kapasitesiyle ithalatı azaltabilecek alternatif bir ürün olarak ön plana çıkıyor.

Bölgenin verimli topraklarını ayçiçeğinden önce sarıya boyayan kanolaya her geçen yıl daha fazla çiftçi yöneliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'de 349 bin 891 dekar alanda ekimi yapılan kanolada 121 bin 542 ton rekolte elde edildi. 77 bin 893 tonla ürünün yaklaşık yüzde 64'lük kısmı Trakya'da yetiştirildi.

Bölgenin kanola üretiminde ilk sırada Tekirdağ yer alırken bu ili Edirne ve Kırklareli izliyor. Tekirdağ'da geçen yıl 114 bin 508 dekar alanda 37 bin 831 ton, Edirne'de 69 bin 959 dekar alanda 24 bin 370 ton, Kırklareli'nde de 42 bin 100 dekar alanda 15 bin 692 ton kanola yetiştirildi. Bölgede bu yıl 233 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı.

Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, kanolanın bölgeyle özdeşleşmiş bir ürün olduğunu söyledi.

Kanolanın ayçiçeği ve buğdaydan daha karlı bir ürün olduğunu belirten Kaya, sıkışmış olan buğday ve ayçiçeği ekim nöbetinde çiftçilere ekstra imkan sağlayacak bu ürünün mutlaka ekim nöbetinde yer alması gerektiğini ifade etti.

Ürünün, çevre açısından da faydalı olduğunu belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Gerek arılar için gerek böcekler için çok güzel bir polen kaynağı. Kanolayı ön plana çıkaracak bir diğer nokta da erken hasat ediliyor olması. Ekim ayında ekilen ve en erken hasat edilen ürün. Çiftçilerin direkt nakit olarak, ilk önce sattıkları ilk önce para alabilecekleri bir ürün. O açıdan kanola gerçekten bölgemizde mutlaka yer alması gereken bir ürün."

Dekar başına 450-500 kilogram ürün alınıyor

Kaya, çok önemli bir yağ bitkisi olan kanolanın birim alanda en fazla yağ kaldıran çeşit olduğuna işaret etti.

Bitkinin birim alanda yüzde 45-50 hatta daha fazla yağı olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Kanola, dekardan 450-500 kilograma yakın ürün aldığınız zaman birim alandan en fazla yağ elde ettiğimiz bitki. Bu açıdan ülkemizde her yıl 3-4 milyar dolar ödediğimiz ithalatımıza çözüm olabilecek. Gerek hayvan yemi gerek küspe gerekse dane olarak yer alması gereken bir ürün. En önemli noktalardan biri de bizim ülkemizin yağ açığı. Şu anda özellikle bitkisel yağların fiyatlarının artması nedeniyle dünyada fiyatları arttı. Bu açıdan da ülkemizde yerli üretime katkı sağlaması açısından son derece önemli. Bu yüzden kanolanın mutlaka Trakya bölgesinde yaygınlaşması gerekiyor."

Kaya, depolamayla ilgili bazı problemler olduğunu dile getirerek, "Direkt alıcısı yok. Bir diğer önemli nokta da ekiminde biraz sıkıntı var. Ekildiği ekim aylarında yağışlar bazen eksik kalıyor. Daneleri çok ince olduğu için çiftçi toprağı iyi şekilde hazırlayamıyor. Çok güzel toprak hazırlığı yapılması lazım. Yonca gibi çok ince danelere sahip olduğu için toprağın kum gibi hazırlanması gerekiyor." dedi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trakya'yı sarıya boyayan kanola ile yağ ithalatı azaltılabilir - Son Dakika Ekonomi


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