TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin, AA'nın

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şahin, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Genel Sekreter Şahin, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nda çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını tercih eden Şahin, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafına oy kullandı.

Şahin, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurguladı.

Kaliteli fotoğraflardan oluşan bir seçki hazırladığı için Anadolu Ajansını tebrik eden Şahin, "Her sene olduğu gibi bu sene de hem Türkiye'de hem dünyada yaşanan olayları fotoğraflarla çok güzel yansıtmış. Bazen güzel olayları, bazen acıları ölümsüzleştirerek farklı kadrajlarla tüm dünyaya sunuyor. Spor, yaşam ve haber kategorisinde birbirinden güzel fotoğraflar var. Ben de o yüzden seçmekte zorlandım." dedi.

Şahin, fotoğraflarla olayların çok güzel anlatıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

" Haber kategorisinde bizim askerlerimizin dünyaya umut olduğunu gösteren fotoğrafı seçtim çünkü o fotoğraf sevgiyi, barışı gösteriyordu. Türklerin ve Türk insanının gittiği yerdeki insanlara sevgi ve barışla yaklaştığını gösteren bir fotoğraftı. Yaşam kategorisinde de engellerine rağmen mutlu olabilen baba ve evladına oy verdim. Spor dalında Çukurova Kalkınma Ajansımızın da desteklediği Şahika Ercümen'in dünya rekoru kırdığı dalış fotoğrafına oy verdim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle kaliteli bir hizmet sunduğu içinde Anadolu Ajansına başarılar diliyorum."

Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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