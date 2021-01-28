TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin: "Hibe desteklerinden maksimum düzeyde istifade etmeliyiz" - Son Dakika

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kırsal kalkınma alanında verilen hibe desteklerinden en üst düzeyde faydalanılması için çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Şahin, çevrim içi düzenlenen "Kırsal kalkınma destekleri" konulu toplantıda, hibe desteklerinin tarımsal ve hayvansal üretimin gelişmesinde yararlı olduğunu söyledi.

Üreticilerin hazırlayacakları projelerle desteklerden en iyi şekilde yararlanması için çalıştıklarını belirten Şahin, "Tarım ve Orman Bakanlığı hibe destek programının açıklandı. Pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Trakya bu anlamda önemli bir üretim merkezi. Trakya olarak hibe desteklerinden maksimum düzeyde istifade etmeliyiz." dedi.

Proje yapmak isteyen şirket ve üreticilere gerekli desteğin verileceğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Bu hibe desteklerinin içeriğini en iyi şekilde duyurmalıyız. En şekilde anlatmalıyız. Proje yapmak isteyen vatandaşlarımız bazen projeyi yazarken sorunlar yaşıyor.

Bu süreçte danışmanlık firmalarımızla tüm Trakya'da ihtiyaç duyulan her yerde danışmanlık eğitimi ve proje yazım aşamasında yol gösterecekler."

Toplantıya, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, oda ve borsa başkanlarıyla TRAKYAKA personeli katıldı.