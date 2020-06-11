TRAKYAKA haziran ayı olağan toplantısı - Son Dakika

TRAKYAKA haziran ayı olağan toplantısı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) haziran ayı olağan yönetim kurulu toplantısı, Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında Tekirdağ'da yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) haziran ayı olağan yönetim kurulu toplantısı, Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında Tekirdağ'da yapıldı. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, toplantı, daha önce alınan kararların görüşülmesi ile başladı. Toplantıda, 2020 yılı fizibilite destek programı, teknik destek faaliyetleri ve mali destek projeleri konusundaki taleplerin görüşüldü. Toplantıya, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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