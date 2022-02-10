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TRAKYAKA Yönetim Kurulu Edirne'de toplandı - Son Dakika

TRAKYAKA Yönetim Kurulu Edirne'de toplandı

10.02.2022 11:48
TRAKYAKA Yönetim Kurulu Edirne'de toplandı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu, şubat ayı olağan toplantısını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Edirne'de gerçekleştirdi.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu, şubat ayı olağan toplantısını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Edirne'de gerçekleştirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Meriç Sosyal Tesisleri'ndeki toplantı bir önceki yönetim kurulunda alınan kararların görüşülmesi ile başladı.

2021 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıda, genel sekreterin 2022 yılı harcama yetkileri belirlendi ve ajansın afet yönetim çalışmaları hakkında yönetim kuruluna bilgi verildi.

Kalkınma ajansları katkı payları ve faiz uygulanmasına dair mevzuat değişikliği hakkında bilgilerin aktarıldığı toplantıda, Ergene Havzası 1/100.000 Çevre Düzeni Planı ile ilgili hazırlanan rapor görüşüldü ve bazı idari konular ele alındı.

Toplantıya, Tekirdağ Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Edirne TSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve kalkınma ajansı uzmanları katıldı.

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Trakya Bölgesi, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRAKYAKA Yönetim Kurulu Edirne'de toplandı - Son Dakika


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