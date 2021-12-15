Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı… - Son Dakika

Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı…
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu 2021 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısı; Valimiz Sayın Osman BiLGİN, Tekirdağ Valisi Sayın Aziz YILDIRIM, Edirne Valisi Sayın Ekrem CANALP ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 14 Aralık 2021 Salı günü Çorlu TSO Toplantı Salonunda gerçekleşti.
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısında, bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesinin ardından ilgili gündem maddeleri görüşüldü.
Kaynak: Habermetre
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