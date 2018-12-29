Son Dakika Haberleri: Trakyaka Yönetim Kurulu Toplandı

Trakyaka Yönetim Kurulu Toplandı

2 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında yapıldı.

Trakyaka Yönetim Kurulu Toplandı, System.String[]
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, "Tekirdağ'ı, Edirne'yi, Kırklareli'ni bir olarak görüyor, aynı kefeye koyup değerlendiriyorum. Onun için bu bölgenin kalkınmasında Trakya Kalkınma Ajansı güzel faaliyetlere imza atabilirse, kalkınmada ufak da olsa bir sıçrama ortaya koyabilirse ne mutlu bize. Toplantı hangi ilde olursa olsun, hep beraber kararlar alıyoruz. Oy birliği ile kararlar alıyoruz. Hepimiz, o kararların altına da imza atıyoruz. Bugünkü toplantımız da bunlardan bir tanesidir. Bu toplantının da bundan sonraki toplantıların da hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum" dedi.

Gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandıktan sonra toplantı sona erdi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:02 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Aziz Yıldırım, Trakya Bölgesi, Güncel
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