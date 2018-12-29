Son Dakika Haberleri: Trakyaka Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Trakyaka Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı, Tekirdağ'da yapıldı.

Trakyaka Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı, Tekirdağ'da yapıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Asyaport Limanı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Trakya Kalkınma Ajansı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Vali Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ı, Edirne'yi, Kırklareli'ni bir olarak gördüğünü ve aynı kefeye koyup değerlendirdiğini söyledi.

Bölgenin kalkınması için güzel faaliyetlerin sürdürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Onun için bu bölgenin kalkınmasında Trakya Kalkınma Ajansı güzel faaliyetlere imza atabilirse, kalkınmada ufak da olsa bir sıçrama ortaya koyabilirse ne mutlu bize. Toplantı hangi ilde olursa olsun, hep beraber kararlar alıyoruz. Oy birliğiyle kararlar alıyoruz. Hepimiz, o kararların altına da imza atıyoruz. Bugünkü toplantımızda bunlardan bir tanesidir. Bu toplantının da bundan sonraki toplantıların da hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."

Yönetim kurulunda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandıktan sonra, Asyaport Limanı'nda incelemelerde bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:52 Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Trakya Bölgesi, Güncel
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