TRAKYAKA yönetim kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Trakya Kalkınma Ajansının (TRAKYAKA) eylül ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Velilikten yapılan açıklamada, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Aziz Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman Kozuva ve Trakya Kalkınma Ajansı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yönetim kurulunda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandıktan sonra toplantı dilek ve temennilerin iletilmesiyle sona erdi.