TRAKYAKA Yönetimi Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRAKYAKA Yönetimi Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı - Son Dakika

TRAKYAKA Yönetimi Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı

7 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansı Aralık ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

TRAKYAKA Yönetimi Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, System.String[]

Trakya Kalkınma Ajansı Aralık ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.


Toplantıya Edirne Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, son Kalkınma Başkanı Turhan Altıntel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.


Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Genel Sekreter Mahmut Şahin'in gündemi arz etmesiyle başladı. Genel Sekreter Mahmut Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı'nın son 3 yılda yaptığı çalışmalar hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi. E-Ticaret Güdümlü Projesi ve 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısının görüşülmesinin ardından 2019 yılı Ajans insan kaynakları politikasını içeren yıllık rapor oy birliği ile onaylandı. Bu yıl 3'ncüsü 11 Aralık tarihinde Kırklareli'nde düzenlenen Trakya Ar-Ge ve Proje Pazarı Yarışması ve 12 Aralık tarihinde Edirne'de gerçekleştirilen Trakya Uluslararası Sağlık Turizmi hakkında bilgi verilmesinin ardından toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Edirne, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:14 Kaynak: İHA
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