Son Dakika Haberleri: TRAKYAKENT eylül ayı meclis toplantısı
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TRAKYAKENT eylül ayı meclis toplantısı

22 dakika önce

Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği (TRAKYAKENT) eylül ayı meclis toplantısı, Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

TRAKYAKENT eylül ayı meclis toplantısı, System.String[]

Doğu- Batı Trakya Belediyeler Birliği (TRAKYAKENT) eylül ayı meclis toplantısı, Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantı belediye meclis salonunda yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediyeler ile ortak iş birliğine yeni dönemde de devam edeceklerini bildirdi.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği, kısa adıyla TRAKYAKENT, bugüne kadar bölgemizin ve belediyelerimizin tanınması açısından çok kapsamlı ve önemli faaliyetler içerisinde yer aldı, almaya da devam edecek. TRAKYAKENT olarak bölge belediye birlikleri ile daha etkin çalışmalarda bulunmak üzere planlamalar yapıyoruz. Yeni dönemde tempomuzu hızlandırarak yolumuza devam edeceğiz."

Batı Trakya, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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