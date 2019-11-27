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TRAKYAKENT Yönetim Kurulu, toplandı

7 saat önce

Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği (TRAKYAKENT) Yönetim Kurulu, kasım ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

TRAKYAKENT Yönetim Kurulu, toplandı, System.String[]

Doğu- Batı Trakya Belediyeler Birliği (TRAKYAKENT) Yönetim Kurulu, kasım ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığının toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden gelen personele yönelik iki eğitim çalışması talebi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Coşkun Tanış ve Hayrabolu Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz Çakmak katıldı.

Süleymanpaşa, Batı Trakya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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