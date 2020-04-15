Trakyalı sağanak nedeniyle

Trakya'da hem yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirler hem de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik gözleniyor.

Edirne'de yağmurlu ve soğuk havanın etkisiyle meydanlar boş kaldı.

Az sayıda insan hareketliliği gözlenen Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı'nda sakinlik hakim.

Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri mazeret bildirenlerin ateşini ölçtükten sonra vatandaşların caddeye girmesine izin veriyor.

Edirne'nin tüm mahallelerinde sık sık "evde kal" anonsları da devam ediyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar uzmanların "Evde kalın" çağrısına büyük oranda uyuyor.

Kentteki yağış nedeniyle büyük çoğunluk zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ederken bazı meydan, cadde ve sokaklarda araç hareketliliği gözlendi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşlar soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle "evde kal" çağrısına uyuyor.



Vatandaşlar, önlemler kapsamında, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ediyor.



Kentin en işlek yerleri olan Hükümet Caddesi, Köprübaşı, Bedesten Çarşısı ve Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra sahil dolgu alanının da sakin olduğu gözlendi.

Zabıta ve polis ekipleri de kent genelindeki devriye görevini ve denetimlerini devam ettiriyor.