Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak - Son Dakika

Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak

02.04.2021 14:46

Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak Sanayiciler demuraj süresi nedeniyle armatörlere binlerce dolar akıtmaktan kurtuluyor Mersin'e giden buğday numuneleri artık Tekirdağ'da analiz edilecek Tekirdağ limanlarına yanaşan buğday...

Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak

Sanayiciler demuraj süresi nedeniyle armatörlere binlerce dolar akıtmaktan kurtuluyor

Mersin'e giden buğday numuneleri artık Tekirdağ'da analiz edilecek

TEKİRDAĞ - Tekirdağ limanlarına yanaşan buğday gemilerinin demuraj süresi boyunca yabancılara binlerce dolar akıyordu. Dışarından gelen buğdaylardan alınan numunelerin Tekirdağ'da yapılması kararı, bölgedeki sanayicileri dış armatörlere binlerce dolar akıtmaktan kurtaracak.

Tekirdağ limanlarına gelen buğday gemilerinden alınan numunelerin analizlerinin Mersin'de yapılıyor olması bu sektörde bulunan Marmara ve Trakya Bölgesindeki sanayicilerin binlerce dolar kaybetmesine sebep oluyordu. Tekirdağ'a yanaşan gemilerde bulunan buğdaylardan alınan numunelerin Mersin'e götürülüp analizleri yapıldıktan sonra buraya getirilene kadar, demuraja giren gemilerin bekleme süresi boyunca Tekirdağlı sanayicilerin cebinden yabancı armatörlere binlerce dolar akıyordu.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ın çeşitli girişimleri sonucu bu analizlerin Tekirdağ'da yapılmasının kararlaştırılması Tekirdağlı un sanayicilerine rahat bir nefes aldırdı. Bu sayede sadece Tekirdağ'da değil yakın illerdeki sanayiciler de analiz süresinin kısaltılmasından kendilerine düşen payı alabilecek. Yurt dışından gelen gemilerdeki buğdaylardan alınan numuneler artık günlerce yolculuk yapmayacak, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yaklaşık 2 saate analiz edilebilecek. Analizleri onaylanan buğdaylar, limanlardan kısa bir sürede fabrikalara taşınacak. Fabrikalara gelecek olan buğdaylar burada işlendikten sonra katma değer olarak yurt dışına ihracat yapılabilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, yaptığı açıklamada, gerekli personellerin konuyla ilgili eğitimlerini aldıktan sonra çalışmalara başlayabileceklerini aktardı.

Bekleme stresi sona eriyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, "Tekirdağ'da OSB'leri gezerken, şunu gördük Marmara Bölgesinde çok aktif çalışan un fabrikaları var. Fabrikaların yetkilileriyle sohbet ederken, bir problemlerinin olduğunu duyduk. Biliyorsunuz dahilde işleme rejimi ile devletimiz, ucuz buğdayı yurt dışından alıp bu buğdayı un fabrikasından un haline getirip yurt dışına ihracatını sağlıyoruz. Şimdi ucuz yollu bir buğdayı farklı dünya ülkelerinden temin etmek, bunu katma değerli bir ürün haline getirmek ve bunu da ihraç etmek. İhracatın büyümesi, cari açığın kapanması. Özellikle katma değerli ürün olduğu için döviz kazanımı konusunda son derece önemli. Ancak yurt dışından elde edilen unların gemilerle gerekli limanlara gelmesi buğdayın analizlerinin yapılarak, kullanılacak olan kısmının fabrikalara getirilmesi işte işlenmesi silsilesi aksaklığa uğramış. Nedir bu aksaklık, buğday numunelerinin ülkeye kabulünün yapılabilmesi için zirai karantina laboratuvarlarında analizlerin yapılması bu analizler sonucunda buğdayların ülkeye kabul edilip, edilmemesi bir rapor hazırlanması gerekiyor. Tabi bizim bölgemizde un fabrikaları çok. Biz bu hizmeti İstanbul'daki Zirai Karantina İl Müdürlüğünden alıyorduk. Maalesef bu müdürlük bir tadilat ya da bir yer değişikliğine gidecek. Tabi işlemlerin aksamaması için bu analizler Mersin Limanındaki bir laboratuvara gönderilmiş. Tabi Tekirdağ'da çok sayıda un fabrikası var. Hepsi Tekirdağ limanlarına yanaşan, buğday gemilerinden analizlerini yapmak için numuneleri alıyorlar ve bunu Mersin'e gönderiyorlar. Tabi analiz yapılacak olan ürünün, alınması Mersin'e gönderilmesi bir süreç. Özellikle bu pandemi döneminde farklı farklı aksaklıklarda yaşanıyor. Bazen numunelerin kaybolması başa gelebiliyor. Bu durum nakliyecileri üzüyor, taahhüt firmalarını üzüyor, gemi nakliye firmalarını üzüyor, un fabrikalarını üzüyor. Çünkü un fabrikası da bir taahhütte bulunuyor. Biliyordunuz buğdayı yurt dışından getiriyor. Bunu işledikten sonra bir yere satacak. Bunun bir süreci var. Dolayısıyla bu bir stres oluşturuyor. Tabi bu sorunu duyduktan sonra Tarım ve Orman Bakanımız Ekrem Pakdemirli'yi ziyarete gittik. Bu talebi kendilerine izah ettiğimizde hak veriler. Hemen düğmeye bastılar. Düğmeye bastıktan hemen kısa bir süre sonra Tekirdağ'da bu analizlerin yapılabilmesi için altyapı çalışmaları hızlandırıldı. Bu laboratuvarlar burada var. Gerekli altyapı bağcılık enstitümüzde var" dedi.

"Demuraj süresi boyunca bize 3 bin 5 bin dolarlardan başlayan bir zarar veriyordu"

Bu sektör içerisinde bulunan Tekirdağ'daki Gıda Tarım Fabrikasının Müdürü Ali İlker İlhan ise, "Bu analizlerin burada yapılabilmesi bizim için çok önemli bir şeydi. Bu işte emeği geçen herkese teşekkürlerimizi arz ederiz. Bu bize ne sağlıyor. Başta bu ihracatçıyı destekleyen bir şey bu. Ülkemizde ihracat yapabilmek için öncelikle ithalatın gerçekleşmesi gerekiyor. Bu ithalat sürecindeki aksama bizi ihracat konusunda çok farklı bir şekilde zorluyor. Öncelikle bu zirai analiz karantinaları İstanbul'da yapılıyordu. Bu iş Mersin Antalya tarafına sarkınca, numuneler kargoda 2 gün bekliyordu. Bu süre boyunca geminin demuraj süresi boyunca bize 3 bin 5 bin dolarlardan başlayan bir zarar veriyordu. Demuraj masrafları çıkıyordu. Bu para tamamen yurt dışındaki armatörlere giden bir para. Öncellikle bundan kurtulacağız" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından analizlerin yapılacağı laboratuvarda kısa bir inceleme yapıldı.

Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak
Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak
Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak
Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak
Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak
Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak
Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak
Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Buğday, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi
Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi         
16:13
Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi         
15:35
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
15:27
Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı         
15:18
Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada         
15:00
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi         
12:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu         
11:44
Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti         
11:21
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 16:38:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakyalı sanayiciler demuraj belasından kurtuluyor: Dış armatörlere binlerce dolar akmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei