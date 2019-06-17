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Trakyalılar Kardeşlik Festivali'nde buluştu

7 dakika önce

Küçükçekmeceli Trakyalılar, Kardeşlik Festivali'nde buluştu.

Trakyalılar Kardeşlik Festivali'nde buluştu, System.String[]
Küçükçekmeceli Trakyalılar, Kardeşlik Festivali'nde buluştu. 10 gün sürecek festivalde Hüseyin Turan, Kardeş Türküler, Niyazi Koyuncu gibi isimler sahne alacak.

Küçükçekmece Belediyesinin Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlediği Kardeşlik Festivali'nde Trakya Balkan kültürleri tanıtıldı. Festivale CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi başta olmak üzere Küçükçekmece ilçesinden ve İstanbul genelinden binlerce Trakyalı katıldı.

"Sanatla uğraşanlar kötülük düşünmez"

Festivalde konuşan Milletvekili Tanal, "Atatürk, sanatla beslenen uluslar asla kötülük düşünmezler demiş. Ben de milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi sanatla pekiştiren Küçükçekmece Belediyesine ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Tanal, ayrıca konser sonunda Rumeli Orhan'a teşekkür ederek çiçek verdi.

Gönüllerince bir gece geçiren Küçükçekmeceli Trakyalılar, Küçükçekmece Belediyesine teşekkür ettiler. CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'e engelli bir miniğin çiçek vermesi ise herkesi duygulandırdı. Kardeşlik Festivali'nde Trakya-Rumeli-Balkan Günleri kapsamında Sevim Balkan, Sultan Murat Halk Oyunları Grubu da sahne aldı. 10 gün sürecek festivalde Hüseyin Turan, Kardeş Türküler, Niyazi Koyuncu gibi isimler de sahne alacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
İstanbul, Küçükçekmece, Trakya Bölgesi, Güncel
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