Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi en başarılı kadın kooperatifi seçildi - Son Dakika

TOBB Tekirdağ İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı ve Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Aynur Çeşmeliler, Malkara Belediye Başkan Vekili Birsen Karataş'ı başkanlık makamında ziyaret etti.

Çeşmeliler, ziyarette yaptığı konuşmada, Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi'nin İstanbul Salt Galata'da düzenlenen 4. Kadın Girişimcileri Zirvesinde, Türkiye'nin en başarılı Kadın Kooperatifi seçildiğini hatırlattı.

Malkara'nın marka değerini yükseltmeye devam edeceklerini ifade eden Çeşmeliler, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almadı gerektiğini vurguladı.

Malkara Belediye Başkan Vekili Birsen Karataş ise doğal ortamda ürettikleri yöresel lezzetleri ülke genelinde satarak sofralara taşıyan, Malkara'daki kadınlar ile kadınlara ekonomik ve sosyal yaşamda destek olan Trakyam Üreten Kadın Kooperatifine teşekkür etti.