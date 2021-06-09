Trambolin Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? - Son Dakika

Eğlence amaçlı kullanılan bu mekanizmanın üzerinde yer alan esnek dokunun esnekliğine dikkat edilmelidir. Esnekliğin daha çok olduğu trambolinler genellikle tavsiye edilir. Trambolinine amaçla ve kim için alındığı da önemlidir. Yetişkinler için ve çocuklar için iki ayrı sınıfa ayrılır. Yetişkinler için ideal olan 2mm'lik çevre kalınlığıyken çocuklar için 1,5 mm çevre kalınlığı aranır.

Trambolinin Özellikleri ve Avantajları

Trambolin sporu eğlenceye dönüştüren en güzel mekanizmalardan biridir. Birçok kullanım alanı bulunan bu mekanizmalar farklı tasarım ve renklere sahip olmasından dolayı her yaş ve zevke uygundur. Çocuklar için hazırlanan trambolinler çocukların sevdiği süper kahramanlar ve çizgi film karakterlerinin baskıları yapılarak hazırlanabilir özelliktedir. Bunun yanı sıra yetişkinler içinde kullanılan trambolin beden gelişimi, zayıflama gibi avantajlar yaratır.

Geniş bir renk yelpazesine sahip olan Trambolin her rengini bulmak oldukça kolaydır. Büyüklükleri kişinin tercihine göre değişiklik gösterir. Farklı modelleri olduğu gibi farklı ebatları da rahatlıkla bulunabilir. Trambolin sağladığı en büyük avantaj sporu eğlenceli hale getirmesidir.

Top Havuzunun Özellikleri

Top havuzu hem çocukların hem de yetişkinlerin eğlendiği harika bir eğlence alanıdır. Top havuzları dört bir tarafı çevrili içerisinde yumuşak topların olduğu bir mekanizmadır. Havuz görünümüne sahip olduğu için Soft Play adını almıştır. Top havuzları katlanabilir özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlar. Farklı ebatları ve renkleri bulunduğundan dolayı her zevke uygun top havuzu bulmak kolaydır.

Yetişkinlerin çocuklarla eğlenebilmesi için ultra büyük top havuzları mevcutken 2 ve üzeri yaşlara sahip çocukların eğlenebileceği küçük ebatlara sahip top havuzları da mevcuttur. Top havuzları evin bir köşesinde de yer alabilirken aynı zamanda alışveriş merkezi, çocuk oyun salonları, kreşlerde de yer alır. Hem eğlenceli özelliği hem de kurulumun da kolaylık sağlayıcı özelliğinden dolayı en çok tercih edilen oyun mekanizmalarından biridir.