Trambolin Cimnastik Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor - Son Dakika

Trambolin Cimnastik Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

23.03.2021 13:13
Trambolin Cimnastik Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor, System.String[]

Trambolin Cimnastik Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı, 8 sporcunun katılımıyla Bolu'da devam ediyor.

Trambolin Cimnastik Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı, 8 sporcunun katılımıyla Bolu'da devam ediyor.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Sporcu Fabrikası antrenman salonunda çalışmalarını sürdüren sporcular, 29 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Trambolin Cimnastik Milli Takım Teknik Kurul Üyesi ve milli takım antrenörü Şükrü Alp Arı, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Şampiyona öncesi Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından başlatılan proje kapsamında İzmir, Karabük, Samsun ve Konya'dan gelen sporcuların ayın 3 haftası burada çalıştığını aktaran Arı, "Bu da sporcuların bir arada olup motivasyonlarının artmasını sağlıyor. Birlikte çalışıyorlar. Güzel bir kamp ortamı sağlıyoruz. Yarışmaya hazırlanırken sürekli kontrol müsabakaları da yapıyoruz. Bu şekilde yarışmaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Arı, şampiyonaya "genç kızlar" ve "büyük erkekler" takımları olarak katılacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Asıl amacımız 2024 Olimpiyat Oyunlarına hazırlanmak. Uzun vadedeki hedefimiz bu. Kısa vadede ise önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Buna hazırlanmaya çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na 26 ülke katılacak. Genç kızlarda ve büyük erkeklerde katılacağımız bütün müsabakalarda önce finale kalıp sonra da madalya kovalayacağız. Aynı zamanda senkronizede yarışacağız ve bireysel yarışmalara katılacağız."

Cimnastiğin olimpik bir branş olduğuna değinen Arı, "Bizim branşımızda 16 kız,16 erkek katılıyor olimpiyatlara. Ülkemizde de olimpik olmasından dolayı zaten cimnastiğin bir çıkışı var. İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan kardeşlerimizin aldığı madalyalar sayesinde branşımızın popülaritesi artmaya başladı. Genç, sporcularımız da kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda 'Sıra bizde.' diyorlar. Onlar bu yarışta olduğu sürece biz de her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası, Cimnastik, Milli, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trambolin Cimnastik Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Leeds United'ın sol beki Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor Gözü dönmüş patron, iş bahanesiyle çağırdığı genç kadının boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulundu Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum Tuzla'da lüks sitedeki vatandaşlar, kendilerine rahat vermeyen site yönetiminden şikayetçi oldu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Komşuların kavgası karakolda bitti! Yüzüne kalem saplanan kadın kanlar içerisinde kaldı
İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak? İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak?         
14:05
Kılıçdaroğlu'ndan çok sert İstanbul Sözleşmesi tepkisi: 42 milyon kadına ihanet edildi Kılıçdaroğlu'ndan çok sert İstanbul Sözleşmesi tepkisi: 42 milyon kadına ihanet edildi         
13:53
Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu         
13:23
Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi         
13:16
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına         
12:29
Japonya'dan Türkiye'ye gelen kadının başına gelmeye kalmadı! Dolandırıldı, ülkesine dönemiyor Japonya'dan Türkiye'ye gelen kadının başına gelmeye kalmadı! Dolandırıldı, ülkesine dönemiyor         
11:48
Son dakika! AK Partili Ünal'dan Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir         
11:28
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor         
10:59
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir         
10:46
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 14:12:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trambolin Cimnastik Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei