Trambolinden düşen çocuk yaralandı
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde oyun parkında trambolinden düşen çocuk yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:54 Kaynak: İHA
'nın İznik
ilçesinde oyun parkında trambolinden düşen çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, göl sahil caddesinde ailesi ile gezmeye çıkan 13 yaşındaki M.G, oyun parkında bulunan trambolde zıplarken dengesini kaybederek zemine düştü. Acı içinde yerde kıvranan küçük çocuk ailesi tarafından İznik Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan M.G'nin kolunda kırık, kafa tasında da çatlak meydana geldiği öğrenildi. M.G, Bursa'ya sevk edildi. - BURSA
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