Son Dakika Haberleri: Trambüsten İnen Öğrenciye Otomobilin Çarptığı Kaza, Kamerada

Trambüsten İnen Öğrenciye Otomobilin Çarptığı Kaza, Kamerada

37 dakika önce

MALATYA'da, İnönü Üniversitesi'nde trambüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Rukiye K.'ye otomobil çarptı.

Trambüsten İnen Öğrenciye Otomobilin Çarptığı Kaza, Kamerada, System.String[]
MALATYA'da, İnönü Üniversitesi'nde trambüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Rukiye K.'ye otomobil çarptı. Rukiye K.'nin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, cuma günü İnönü Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. Eğitim Fakültesi öğrencisi Rukiye K., üniversitede trambüsten inip yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada öğretim görevlisi Şengül G. yönetimindeki otomobil, Rukiye K.'ye çarptı. Kazada, hafif yaralanan Rukiye K., çağırılan ambulansla  Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Rukiye K. müdahalesinin ardından taburcu edilirken, Şengül G.'nin ise polisler tarafından ifadesi alındı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kampüste öncelik yayanındır. Bugün yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Öğrencimizin durumu iyi. Kampüste sürücüler yayaya öncelik vermeli ve yavaş gitmelidir" dedi.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:20 Kaynak: DHA

Malatya, Malatya İnönü Üniversitesi, Güncel
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