Trampolin Cimnastik Genç Kadınlar Milli Takımı, Avrupa dördüncüsü oldu

Türkiye, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisi kadınlar takım finalinde dördüncü oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen organizasyonda Livanur Yalçın, Sıla Karakuş, Ecem Nisa Esen ve Elif Çolak'tan oluşan Trampolin Cimnastik Genç Kadınlar Milli Takımı, 149.985 puanla Avrupa dördüncülüğünü elde etti.

Milliler, bu sonuçla trampolin cimnastik tarihinde Türkiye adına Avrupa Şampiyonası seviyesinde en iyi takım derecesine imza attı.

Gençler kategorisi kadınlar takım finalinde altın madalyayı Rusya, gümüş madalyayı Belarus, bronz madalya ise Almanya kazandı.

Milli takım, öğlen yapılan eleme müsabakasında 279.220 puanla trampolin cimnastik tarihinde ilk kez finale kalmıştı.

Milli sporculardan Elif Çolak, Sıla Karakuş ve Livanur Yalçın, elemelerde aldıkları puanlarla 1 Mayıs Cumartesi günü yapılacak bireysel yarı finallere de katılmaya hak kazandı.