Trampolin Cimnastik Milli Takımı, Bolu'da kamp yapacak

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenörler Şükrü Alp Arı, Aysun Yıldırım, Buğrahan Karaman , Berat Demir ve Çağdaş Keskür'ün gözetiminde gerçekleştirilecek kampa 10 sporcu katılacak.

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