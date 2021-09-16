Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İzmir'de kamp yapacak

Trampolin Cimnastik Milli Takım Kampı, 20-30 Eylül tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Trampolin Cimnastik Milli Takım Kampı, 20-30 Eylül tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dilaver Abdiloğlu'nun teknik kurul başkanlığında, Evgeniy Beliaev, Şükrü Alp Arı, İlhan Karanlık, Buğrahan Karaman, Kenan Akdemir, Aysun Yıldırım ve Çağdaş Keşkür' ün gözetiminde gerçekleştirilecek kampa 10 sporcu katılacak. Kampta milli cimnastikçiler Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu, Sıla Karakuş, Sena Elçin Karakaş, Havva Esin Ergün, Ecem Nisa Esen, Emre Yağmur, Elif Ceren Çolak, Livanur Yalçın ve Ceren Uysal yer alacak.

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