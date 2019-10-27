Son Dakika Haberleri: Trampolin CimnastLig müsabakaları Karabük'te yapıldı
Son Dakika Spor Trampolin CimnastLig müsabakaları Karabük'te yapıldı

Trampolin CimnastLig müsabakaları Karabük'te yapıldı

39 dakika önce

Trampolin CimnastLig 2. hafta müsabakaları, Karabük'te gerçekleştirildi.

Trampolin CimnastLig müsabakaları Karabük'te yapıldı, System.String[]

Trampolin CimnastLig 2. hafta müsabakaları, Karabük'te gerçekleştirildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunca Yeni Mahalle 2500 Kişilik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 16 kulüpten 32 erkek ve 35 kız olmak üzere toplam 67 sporcu katıldı.

Organizasyonda erkeklerde Bolu Cimnastik Spor Kulübü birinci, Konya TEİAŞ Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Samsun Cimnastik Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü oldu.

Kızlarda ise Samsun Gençlik ve Spor Kulübü birinciliği, Çankırı Gençlik ve Spor Kulübü ikinciliği, Bornova Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin, burada yaptığı konuşmada, müsabakalara katılan bütün sporculara başarılar dileyerek, "Ev sahipliği yapan Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ise seyir keyfi yüksek müsabakalar izlediklerini belirtti.

Organizasyonu Karabük'te yapan federasyon yetkililerine teşekkür eden Çetin, "Bugün burada seremonide bayrağımızı taşıyan ilimizin sporcusu Livanur Yalçın kızımız, Fransa'da düzenlenen trampolin müsabakalarında bir altın, bir gümüş madalya kazandı. Onu da huzurlarınızda tebrik ediyorum. Turnuvada yarışan bütün sporcularımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından organizasyon sona erdi.

Türkiye, Karabük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:52 Kaynak: AA
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