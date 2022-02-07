Tramvay arızalandı, vatandaşlar istasyonlara yürüdü - Son Dakika

Kabataş- Bağcılar tramvay hattında akşam saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle vatandaşlar Yusufpaşa durağında inerek diğer istasyonlara doğru yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında saat 17.00 sıralarında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Bağcılar yönüne giden tramvaydan Yusufpaşa durağında inen vatandaşlar Çapa istasyonuna yürüdü. Çok sayıda kişinin tramvaylardan inerek istasyona doğru yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan Metro İstanbul sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, seferlerin normale döndüğünü duyurdu. - İSTANBUL