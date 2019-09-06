Tramvay çalışmaları nedeni ile kapanan kavşak trafiğe açıldı

Akçaray tramvay hattının Kuruçeşme bölgesine ulaşabilmesi için bir süre önce kapatılan Mevlana Kavşağı, köprüsü çalışmaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray tramvay hattının Kuruçeşme bölgesine ulaştırılması amacı ile başlatılan çalışmalar nenedi ile trafiğe kapatılan Mevlana Kavşağı tekrar açıldı. Kısa sürede yaptıkları çalışmalarla yolu trafiğe açan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu yeni eğitim öğretim dönemine girmeden hazır hale getirdi. Kapatılan Mevlana Kavşağı, hummalı ve hızla yapılan çalışmalar sonrasında kısa süre içinde tamamlanarak dün gece 00.00'da tekrar trafiğe açıldı. 2019-2020 yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bitirilen ve trafiğe açılan yol, vatandaşları da memnun etti. - KOCAELİ