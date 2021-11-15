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TRAMVAY ÇARPMASIYLA YARALANDI, YAŞAMA TUTUNAMADI - Son Dakika

TRAMVAY ÇARPMASIYLA YARALANDI, YAŞAMA TUTUNAMADI

15.11.2021 13:11
TRAMVAY ÇARPMASIYLA YARALANDI, YAŞAMA TUTUNAMADI

GAZİANTEP'te tramvayın çarptığı Şahin Kaplan (76), tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

GAZİANTEP'te tramvayın çarptığı Şahin Kaplan (76), tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 3 Kasım'da Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli Şahin Kaplan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada tramvay çarptı. Çapmanın etkisiyle ağır yaralanan Kaplan, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Kaplan, bu sabah hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi, adli tıp kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

TRAMVAY ÇARPMASIYLA YARALANDI, YAŞAMA TUTUNAMADI
TRAMVAY ÇARPMASIYLA YARALANDI, YAŞAMA TUTUNAMADI
TRAMVAY ÇARPMASIYLA YARALANDI, YAŞAMA TUTUNAMADI
TRAMVAY ÇARPMASIYLA YARALANDI, YAŞAMA TUTUNAMADI

Tramvay, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRAMVAY ÇARPMASIYLA YARALANDI, YAŞAMA TUTUNAMADI - Son Dakika


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