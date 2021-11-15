TRAMVAY ÇARPMASIYLA YARALANDI, YAŞAMA TUTUNAMADI - Son Dakika

GAZİANTEP'te tramvayın çarptığı Şahin Kaplan (76), tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 3 Kasım'da Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli Şahin Kaplan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada tramvay çarptı. Çapmanın etkisiyle ağır yaralanan Kaplan, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Kaplan, bu sabah hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi, adli tıp kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.